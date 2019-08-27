Hırsızlık, ciddi darp ve mülke tecavüz

26.08.2019 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Yeşilyurt’ta Victory Chidibere EDEH’in ikametgahına suç işlemek kastı ile giren M.M.İ. (E-28), C.E.O. (E-29) ve C.L.N. (E-27) başka bir şahsa olan borcunu ödemediği gerekçesi adı edileni ciddi şekilde darp edip, ikametgah içersinden 3500 TL, 400 ABD doları ve 160 euro nakit parasını alıp kaçmışlardır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
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