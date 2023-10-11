Hırsızlık (Gelişme)-Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz

01-03 Ekim 2023 tarihleri arasında, Alayköy’de Sanayi Bölgesinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede tutuklu bulunan zanlı E.K.(E-28) ve A.I.(E-25)’nın, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinin avlusuna izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, işyerine ait soğuk hava deposu içerisinde monteli olan soğuk hava kompresörünü, olduğu yerden kasten sökerek hasar uğratıp çaldıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklu olup, soruşturma devam etmektedir.