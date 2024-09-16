Hırsızlık Olayı: Para Cüzdanı ve Nakit Para Çalma İddiası

15 Eylül 2024 tarihinde saat 15:00 sularında, Demirhan'da bulunan bir süpermarkette meydana gelen hırsızlık olayında, O.A.S. (E-43) adlı şahsın, marketin araç park yerinde yerde bulduğu bir para cüzdanı ile içindeki toplam 11,920 TL nakit parayı alarak çaldığı tespit edildi.

Olayın ardından, süpermarketin güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle O.A.S.'nin yeri tespit edildi. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine, şüpheli Metehan Kara Geçiş Kapısından çıkış yaparken yakalanarak tutuklandı.

Polis, hırsızlık suçunun detayları üzerine yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olunacak. Suçun cezası ve mağdurun durumu hakkında daha fazla bilginin, soruşturmanın seyrine göre belirleneceği ifade edildi.