Hırsızlık Olayları Gerçekleşti

HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
30.03.2022 tarihinde, Hamitköy’de A.K.R.(E-22), misafir olarak bulunduğu bir arkadaşına ait
ikametgah içerisinden bir adet dizüstü bilgisayarı çalıp Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine 250 ABD Doları karşılığı satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK
2022 yılı Şubat ayı içerisinde, Girne’de A.H(E-46), bir daireye ait 3 aylık kira bedeli olan 7,500
TL nakit parayı kiracından alıp mal sahibine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
HIRSIZLIK
31.03.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, M.K.(E-46)’nın, Alsancak’ta yapımı devam eden
bir inşaatın şantiye alanı içerisinde muhafaza edilen ve toplam değerleri 7,000TL olan, yarım ton 14’lük inşaat demirini kullanımında bulundurduğu araca yükleyerek çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.