Hırsızlık Olayları Gerçekleşti

HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ



30.03.2022 tarihinde, Hamitköy’de A.K.R.(E-22), misafir olarak bulunduğu bir arkadaşına ait

ikametgah içerisinden bir adet dizüstü bilgisayarı çalıp Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine 250 ABD Doları karşılığı satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK



2022 yılı Şubat ayı içerisinde, Girne’de A.H(E-46), bir daireye ait 3 aylık kira bedeli olan 7,500

TL nakit parayı kiracından alıp mal sahibine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK



31.03.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, M.K.(E-46)’nın, Alsancak’ta yapımı devam eden

bir inşaatın şantiye alanı içerisinde muhafaza edilen ve toplam değerleri 7,000TL olan, yarım ton 14’lük inşaat demirini kullanımında bulundurduğu araca yükleyerek çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.