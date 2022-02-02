Hırsızlık Sonucu Tutuklandılar

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

24.01.2022 tarihinde, Esentepe’de meydana gelen “Soygun” meselesinde zanlı olarak tutuklu

bulunan M.T.(E-24)’nin sorumluluğunda bulunan Güzelyurt’taki bir ikametgahta yapılan aramada, 9 mm çapında iki adet tabanca, iki adet şarjör, 17 adet canlı mermi ve 2 adet av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

01.02.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Mehmetçik’te Balya Doğru Mevkiinde, C.Ş.(E-54),

E.O.(E-18), E.Ş.(E-19) ve S.K.(E-26), tasarruflarında bulundurdukları ağaç kesme makinesi ile zeytin ağacını, kasten kanunsuz olarak kesmek sureti ile hasara uğrattıktan sonra, kullanımlarında bulunan traktör römorküne yükleyip çaldıkları sırada suç üstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.