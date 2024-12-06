HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

05 Aralık 2024 tarihinde saat 11:30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir giyim, takı ve çanta mağazasında hırsızlık olayı yaşandı. Müşteri gibi davranarak mağazaya giren A.Ş. (K-38) ve G.Ş. (K-17), satışa sunulan toplam 9.650 TL değerindeki kıyafet, çanta ve takıları ödemeden dışarı çıkararak çaldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda, şüpheliler kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi
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