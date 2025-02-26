HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE HAVALİMANINDA YAKALANDI

2020-2023 yılları arasında Alayköy’de faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan 43 yaşındaki T.F.S.’nin, işyerine ait depolardan toplam 3.326.561,86 TL değerinde elektronik cihaz çaldığı tespit edildi.
Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında hırsızlık suçlaması bulunan T.F.S., 25 Şubat 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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