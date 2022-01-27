Hırsızlık Üstüne Hırsızlık

23.01.2022 tarihinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Keyf-i İstanbul isimli iş yerinin kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet dizüstü bilgisayar ile 3 adet kapı anahtarı çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.Ş.D.A (E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

01.09.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa' da faaliyet gösteren bir kıyafet satışı yapan iş yerinde çalışmakta olan Z.K.(K-48)’nin, müşterilere satmış olduğu giyim ürünlerine karşılık tahsil ettiği toplam 1.100 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 26.01.2022 tarihinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalışmakta olan N.E.(E-52) ve H.G.(E-26)’nin işletmeye ait para kasasının içerisinden 185.366.17 Euro nakit parayı alıp tasarruflarına geçirerek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2021 yılı içerisinde Lefkoşa’da, S.D.(E-38), nişanlısı tarafından kendisine emanet olarak verilen

kayınvalidesine ait salon aracı kendisine ait olduğunu söyleyip başka bir şahsa satmak suretiyle söz konusu şahıstan karşılığında 22.000 TL ve başka bir araç alarak sahtekarlıkla para ve mal temin ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.