Hırsızlık ve Hasar: Kurtuluş'ta Geceleyin Ev Soygunu

Kurtuluş'ta Geceleyin Ev Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar Olayı

11 Şubat 2024 tarihinde, saat 22:00 sularında, Kurtuluş semtinde yer alan bir evde yaşanan olay, ciddi endişe yaratmıştır. İkametgahın penceresi kırılarak hasara uğratılmış ve hırsızlar tarafından içeri girilmiştir. Evde bulunan çeşitli ziynet eşyaları çalınmıştır. Bu üzücü olayın ardından polise bilgi verilmiş ve derinlemesine bir soruşturma başlatılmıştır.

Polisin yürüttüğü detaylı soruşturma sonucunda, olayın şüphelisi olarak G.A. (E-28) isimli şahıs tespit edilmiş ve tutuklanmıştır. Ancak, soruşturma halen devam etmektedir ve olayın tamamıyla aydınlatılması için çalışmalar sürmektedir.