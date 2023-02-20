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Hırsızlık ve Hırsızlık Mal Kabulü (Gelişme)

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Hırsızlık ve Hırsızlık Mal Kabulü (Gelişme)
Hırsızlık ve Hırsızlık Mal Kabulü (Gelişme)

2023 yılı Ocak ve Şubat ayları içersinde, Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen İ.Y.(E-18), S.K.(E-18) ve A.A.D.(E-16) tespit edilerek, 16.02.2023 tahinde  tutuklanmışlardı.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların, Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı marketten daha toplam 1822,90 TL değerindeki 3 şişe alkollü içkiyi alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları ve söz konusu içkileri Girne’de faaliyet gösteren başka iki markete sattıkları tespit edilmiştir.

Hırsızlık olduklarını bildikleri halde, bahse konu içkileri piyasa değerinin altında satın alan iki ayrı market çalışanı E.D.(E-25) ve K.K.(E-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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