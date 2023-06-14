Hırsızlık ve İkamet İzinsiz

13.06.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden S.N.(E-23)’ün, satışa sunulan toplam 690 TL değerindeki şort ve tişörtü alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, yürütülen ileri soruşturmada ayrıca ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.