Hırsızlık ve Kasten Hasar: Kömürcü'de Hırsızlık Olayıyla İlgili Tutuklama

Kömürcü'de Hırsızlık, Kasten Hasar ve Mülke Tecavüz Vakası: Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Derinlemesine İnceleniyor

Kömürcü'de yaşanan olay, 01-08 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bir ikametgahın çevresi telle çevrili olan bahçe telleri kasten kesilip hasara uğratıldıktan sonra, mülke tecavüz edildi. Bahçe içerisinde bulunan muhtelif miktardaki pencereler, market rafları, 3 adet klima, 500 adet kiremit, banyo küveti ve 2 adet küçükbaş hayvan yemliği çalındı.

Olayın polisin dikkatine gelmesi sonrasında, derinlemesine bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, zanlı olarak A.B. (E-46) tespit edilerek tutuklandı. Ancak olayın arkasındaki detaylar ve motivasyon hala netlik kazanmamış durumda. Soruşturma devam etmekte olup, toplumun bu olayın aydınlatılmasını beklediği bir gerçek