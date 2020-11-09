Hırsızlık ve kasti hasar

2020 yılı Ekim ayı içerisinde, Kumyalı’da, Ali METİN’e ait taş ocağı içerisinden, jeneratörün taş kesme makinesi üzerinde bulunan 30 metre uzunluğundaki kablonun kesilerek hasara uğratıldıktan sonra çalındığı tespit edilmiştir.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen A.D.(E-30) ve S.B.K.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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