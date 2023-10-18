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Hırsızlık ve Mülke Tecavüz Olayında Gelişme: Soruşturma Sürüyor

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Hırsızlık ve Ev Tüpü Gaspı Soruşturması: Zanlılar 5 Evden 13 Ev Tipi Tüp Gazı Çalarken Yakalandı
Hırsızlık ve Mülke Tecavüz Olayında Gelişme: Soruşturma Sürüyor

Hırsızlık ve Ev Tipi Tüp Gazı Gaspı Olayında Şüphelilerin İzinsiz Girişleri Ortaya Çıktı: Soruşturma Sürüyor

13 ve 15 Ekim 2023 tarihlerinde İskele ve Kuzucuk bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına dair ileri soruşturma, daha fazla çarpıcı ayrıntılar ortaya koymaya devam ediyor. İki ayrı ait ikametgahın bahçesinden toplam 5 adet ev tipi tüp gazın çalınması, başlangıçta belirgin bir suç olarak öne çıktı. Ancak, olayın ilerleyen soruşturması, zanlılar E.K. (E-43) ve Z.K. (E-28)'nin izinsiz girişleri sırasında İskele ve Aygün'de bulunan üç ayrı ikametgahın bahçesine daha da girdikleri ve toplam 8 adet ev tipi tüp gazı daha çaldıklarını tespit etti.

Bu gelişme, zanlıların faaliyetlerinin daha büyük bir kapsama sahip olabileceği ve suçlarına devam edebilecekleri endişesini artırmış durumda. Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, yerel yetkililer suçluların bir an önce adaletin karşısına çıkarılacağına dair teminat veriyorlar.

Olayın daha fazla ayrıntı ve suçluların yakalanmasına yönelik herhangi bir yeni gelişme olduğunda, kamuoyu haberdar edilecektir.

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