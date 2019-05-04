Hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini

03.05.2019 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gemikonağı'nda, LAÜ-Bağlıköy yolu üzerinde İbrahim Hüseyin KARAKAHRAMAN’a ait boş arazi içerisinde bulunan, alüminyum kapı pencere parçalarından oluşan 100 kg ağırlığındaki hurdaların, İ.S.(E-38) ve F.D.(E-40) tarafından çalındıktan sonra Aydınköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine 750 TL karşılığında satılarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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