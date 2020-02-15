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Hırsızlık Ve Sahtekarlıkla Para Temini

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Hırsızlık Ve Sahtekarlıkla Para Temini
Hırsızlık Ve Sahtekarlıkla Para Temini

08 ve 13.02.2020 tarihlerinde, Bostancı’da derevasyon bölgesinde bulunan Semih HAMDİ’ye ait iki adet arı kovanı içerilerinde bulunan 9 çerçeve arı ile birlikte çalınmıştır.

Olayın polisin bilgine gelemsi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.U. (E-21) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada İ.U’nun çalmış olduğu bir adet kovanı içerisindeki arılar ile birlikte başka bir şahsa 300 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Çalınan diğer kovan ise İ.U’nun saklamış olduğu yerde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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