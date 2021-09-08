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Hırsızlık ve Sahtekarlıkla Para Temini!

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Hırsızlık ve Sahtekarlıkla Para Temini!
Hırsızlık ve Sahtekarlıkla Para Temini!

30-31.08.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, Ayşen HAMİTOĞLU’na ait ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; bir adet spiral makinesi, bir adet dağ bisikleti, iki adet duvar aynası, bir adet su sebili ve iki adet avize çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.K. (E-31), tutuklanmış olup, yapılan ileri soruşturmada konu ikametgahta çalınan bir adet duvar aynasının 300 TL para karşılığında başka bir şahsa satmak suretiyle sahtakarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir. 

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