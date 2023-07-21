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Hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini

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Hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini
Hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini

 

16.05.2023 tarihinde, Alayköy’de, park halinde bulunan bir salon aracın mal sahibinden izinsiz olarak alınıp kullanıldıktan sonra, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satılmak suretiyle sahtekarlıkla 10.000 TL paranın temin edildiği tespit edilmiştir. 

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen D.A.(E-43) ve F.D.(E-51) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

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