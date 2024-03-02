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Hırsızlık yapan lise öğrencileri 2 gün tutuklu kalacak

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Lefkoşa’da meydana gelen mülke tecavüz, kasti hasar ve sirkat suçlarından tutuklanan lise öğrencileri G.P.(E-17 Rusya), M.R.(E-17 Rusya), A.S. (E-17 Rusya) ve A.S. (E-17 İran) bugün mahkemeye çıkarıldı.
Hırsızlık yapan lise öğrencileri 2 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2023 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa’da, Küçük Esnaf ve Zanaatkârlar bölgesinde,  S.Ç.’ye ait  etrafı tellerle çevrili arazinin güney kısmından suç işlemek kastıyla arazi içerisine girip mülke tecavüz eden zanlıların toplam bir milyon 400 bin TL değerindeki muhtelif markalardaki arabalara ait parçaları sirkat edip, yine araçların üzerinde monteli bulunan muhtelif kabloları tasarruflarındaki kesici aletlerle kasten ve kanunsuz olarak keserek 140 bin TL hasara uğrattıklarını söyledi. Polis, zanlıların 1 Mart 2024 tarihinde yine aynı yerde kablo keserken, adli şube ekipleri tarafından suçüstü yakalandıklarını açıkladı. Polis, P.G.’nin evinde yapılan aramada kablo, Mercedes marka araçlara ait parçalar bulunduğunu söyledi. Polis, zanlılardan P.G. ile M.R.’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şerife Katip, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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