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Hırsızlık yapan polise 3 yıl hapis cezası verildi

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Hırsızlık yapan polise 3 yıl hapis cezası verildi
“Ev Açma”, “İkametgahtan Sirkat” ve “Mülke Tecavüz” suçlamalarından yargılanan sanık Salahi Çeribaşı, ceza evine yollandı

Lapta’da, 2015 yılında karısının erkek kardeşine ait ikametgaha girerek ev içerisinde bulunan 9 bin TL değerindeki eşyaları çalıp yaklaşık 16 bin TL’ye başka şahıslara sattığı için Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan polis memuru Salahi Çeribaşı aleyhine verilen karar dün açıklandı.

“Ev Açma”, “İkametgahtan Sirkat” ve “Mülke Tecavüz” suçlamalarından yargılanan sanık Salahi Çeribaşı, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanığın sadece evinden eşyalarını çaldığı kişiyi değil eşyaları sattığı kişileri de mağdur ettiğine dikkat çekerken, polis örgütündeki görevlerinin tam aksi yönünde hareket ettiğini ve mesleğini kullanarak insanlara güven verdiğini vurguladı. Ev açma, soygun ve sirkat suçlarının son on yılda Ağır Ceza Mahkemesi’nin gündemini en çok meşgul eden ikinci, yaygın ve vahim suç olduğunu vurgulayan Temay Sağer, sanığın yarattığı toplam zararın 25 bin TL’nin üzerinde olduğunu vurguladı.

3 yıl hapis yatacak

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Egemen Metay ve Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanık Salahi Çeribaşı’nın aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulunarak mahkûm edildiğini ifade etti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Temay Sağer, sanık Salahi Çeribaşı’ya 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

 

 

(Ahmet VAMIK Kıbrıs)

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