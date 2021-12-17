Hırsızlık Yapan Şahsın Üzerinde Uyuşturucu Bulundu.

Gazimağusa’da 14 ve 16.12.21 tarihlerinde 2 farklı iş yerinde hırsızlık yaparak para ve sigara sirkat ettikten sonra kamera kayıtlarından tespit edilerek 16.12.21 tarihinde tutuklanan ve üzerinden 3 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Y. A tutuklandı

Zanlı bugün 17.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “dükkân açma, sirkat ve kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe, 14.12.21 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’da Polat Paşa Cami avlusu içerisinde faaliyet gösteren çay ocağının kilitsiz kapısını açıp içeriye giren meçhul erkek bir şahsın ocakta muhafaza edilen 150 TL nakit parayı sirkat ettiğini, 16.12.21 tarihinde yine meçhul kişi veya kişilerin Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketin kapısına hasar verildikten sonra içeriye giriş sağlandıktan sonra içeriden 3,500 TL ve 200 TL değerinde bir karton sigaranın sirkat edildiğine dair ayni gün polise yapılan ihbar üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi.

Sürdürülen tahkikat ve incelenen kamera görüntülerinden zanlının16.12.21 tarihinde tespit edildiğini, üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu eşofmanın ön sol cebinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve tutuklandığını söyleyen tanık, 2 iş yerinde sirkat suçu işlediğine dair zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi ise siyahi bir şahıstan 200 T.L karşılığı aldığı yönünde beyanı olduğunu belirtti.

İlk nazarda zanlının tasarrufunda 622 lira 25 kuruş nakit para bulunarak emare alındığını, geriye kalan para miktarının akıbeti hakkında soruşturmanın devam ettiğine ve alınması gereken ifadeler yanında emarelerin uzmana gönderildiğine dikkat çeken tanık polis, zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)