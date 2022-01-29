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Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

16.01.2022 tarihinde, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde park halinde bulunan bir araç üzerinde
takılı bulunan akü çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen T.K.(E-47), 28.01.2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştır.


Yapılan ileri soruşturmada T.K’ nin, konu araç üzerinden çalmış olduğu aküyü başka bir şahsa
450 TL karşılığında satmak suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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