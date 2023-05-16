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Hırsızlık yapan zanlılar soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalacak

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Cengizköy’de bir evden muhtelif ziynet eşyaları çalan zanlı Turgut Gezergün ve Bahar Gezergün, soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalacak.
Hırsızlık yapan zanlılar soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalacak

Cengizköy’de meydana gelen “Ev açma ve hırsızlık” suçlarından tutuklanan zanlılar Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ  olayla ilgili bulguları aktardı. Öztuğ, 5 Mart 2020-14 Nisan 2023 tarihleri arasında, Cengizköy’de bulunan bir şahsa ait ikametgahın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden muhtelif ziynet eşyaları çalındığı yönde yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilerek tutuklanan zanlılar Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün’ün tasarufunda süz konusu ziynet eşyaları bulunarak emare yapıldığını söyledi.

Polis çalınan ziynet eşyalarıdan 2 adet altının eksik olduğunu birini Lefkoşa’da bir kuyumcuda bulduklarını, diğerini ise halen aradıklarını belirtti. Polis meselenin yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan ilk etapda soruşturma maksatlı2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren  Lefke Kaza Mahkemesi Yargıcı Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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