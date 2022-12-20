  • BIST 5.419,02
  • Altın 1090.427
  • Dolar 18.6359
  • Euro 19.7835
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Hırsızlık Yapmaktan Yakalanmıştı! Karar Açıklandı

» »
Ülkemize geçtiğimiz Eylül ayında turist olarak gelen ve ev açma hırsızlık suçlarından cezaevine gönderilen sanık Burak Duran’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.
Hırsızlık Yapmaktan Yakalanmıştı! Karar Açıklandı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen avanın kararını okuyan Aksun okudu.

Aksun, hiçkimsenin başkasının evine girerek, mülkiyet haklarını çiğnemeye hakkı olmadığını belirtti. Aksun, sanığın işlediği “Geceleyin ev açma”,  “mülke tecavüz” suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Aksun, ciddi ve yaygın suçlarda kamu yararı gözetilerek, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

 

Dava konusu olay nasıl olmuştu

Geceleyin Ev Açma" suçları ile methaldar olan Duran, 21.09. 2022 tarihinde KKTC’de turist sıfatı ile bulunan zanlı Burak Duran’ın 00:30 raddelerinde Yenikent adresinde yer alan 2 ikametgahın Güneye bakan açık pencere camlarını her iki eli ile itip açtıktan sonra bir cürüm işlemek kasti ile bahse konu ikametgahların içerisine girip fark edilmesi ile girdiği yerden çıkış yapmıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesajı yayınladı20 Aralık 2022 Salı 18:17
  • Gazeteci Raif Özgüren kabri başında anıldı20 Aralık 2022 Salı 18:10
  • Serdaroğlu: Haklarımız için mücadelemiz sürecek20 Aralık 2022 Salı 17:53
  • Ertuğruloğlu: Devletimize sahip çıkmak, en büyük vazifemizdir20 Aralık 2022 Salı 17:39
  • Sinem Beyit Çuvallı, hayatını kaybetti20 Aralık 2022 Salı 17:30
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı!20 Aralık 2022 Salı 17:18
  • Dikkat! Bazı Bölgelerde Elektrikler Kesilecek20 Aralık 2022 Salı 17:06
  • Arıklı: Trabzon-Ercan seferleriyle ilgili yaptığımız girişimin sonucunu almaktan mutluyum20 Aralık 2022 Salı 17:01
  • İlk yolcular gitti: Ercan-Trabzon seferleri başladı20 Aralık 2022 Salı 16:55
  • Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonuçları Çıktı20 Aralık 2022 Salı 16:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti