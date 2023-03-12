  • BIST 5.384,56
  • Altın 1140.151
  • Dolar 18.9629
  • Euro 20.1724
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPİAR Araştırma: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 15 puan önünde; CHP birinci parti

Hırsızlık Yapmıştı! Tutuklandı

» »
Sürekli dolandırıcılıkları ile gündeme gelen zanlı Erdi Konyalıoğlu hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklandı.
Hırsızlık Yapmıştı! Tutuklandı

Zanlı Erdi Konyalıoğlu hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal huzurda bulunan zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun Lefkoşa'da meydana gelen "Sirkat" suçuna karıştığını söyledi.

Polis, zanlının 23 Şubat 2023 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Gönyeli Lefkoşa'da faaliyet gösteren "Flytech" isimli Mağaza ya giderek powerbank (taşınabilir şarjer) Awei marka 20.000 Mah 1100 TL değerinde olan powerbank'i alıp kutusundan çıkarıp zimmetine aldıktan sonra para almak için dışarı çıkıp geri gelmeyerek sirkat ettiğini mahkemeye atardı.

Polis olayın şikayetinin 9 Mart 2023 tarihinde yapıldığını ve zanlının alınan derdest emri ile Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ayrıca dükkandan alınan kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP’den “çadır sınıf” eleştirisi… “Akıl tutulması”11 Mart 2023 Cumartesi 15:30
  • Meclis heyeti Bahreyn’de Güney Kıbrıs vekilleri ile toplantıda bir araya geldi11 Mart 2023 Cumartesi 14:12
  • Başbakan Yardımcılığı, “İmar Yasası” ile ilgili meslek odalarına diyalog çağrısı yaptı11 Mart 2023 Cumartesi 13:59
  • Bağımsızlık Yolu: Endişeli ve Öfkeliyiz11 Mart 2023 Cumartesi 13:58
  • Polisten Önemli Uyarı11 Mart 2023 Cumartesi 13:52
  • Gönyeli'de Hırsızlık11 Mart 2023 Cumartesi 12:21
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu11 Mart 2023 Cumartesi 12:13
  • Paşaköy'de İntihar!11 Mart 2023 Cumartesi 12:09
  • Kervansaray Plajı’nın Geliştirilmesini Selamlıyor; Darısı Tüm Kıyılara Diyoruz!11 Mart 2023 Cumartesi 11:38
  • Amcaoğlu: Yapı Denetimi Tüzüğü’nü Önemsiyoruz11 Mart 2023 Cumartesi 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti