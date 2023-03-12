Hırsızlık Yapmıştı! Tutuklandı

Sürekli dolandırıcılıkları ile gündeme gelen zanlı Erdi Konyalıoğlu hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklandı.

Zanlı Erdi Konyalıoğlu hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal huzurda bulunan zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun Lefkoşa'da meydana gelen "Sirkat" suçuna karıştığını söyledi.

Polis, zanlının 23 Şubat 2023 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Gönyeli Lefkoşa'da faaliyet gösteren "Flytech" isimli Mağaza ya giderek powerbank (taşınabilir şarjer) Awei marka 20.000 Mah 1100 TL değerinde olan powerbank'i alıp kutusundan çıkarıp zimmetine aldıktan sonra para almak için dışarı çıkıp geri gelmeyerek sirkat ettiğini mahkemeye atardı.

Polis olayın şikayetinin 9 Mart 2023 tarihinde yapıldığını ve zanlının alınan derdest emri ile Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ayrıca dükkandan alınan kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.