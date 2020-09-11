Hırsızlık yaptığı apartmanda 2 kişiyi yaralayan hırsız tutuklandı

Göçmenköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Takudzwa Eugene Nhamburo dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Sultan Gizem Dönmez, olguları aktardı. Polis, zanlı Takudzwa Eugene Nhamburo’nun İkametgâhtan sirkat ve Vahim Zarar suçlarıyla methaldar olduuğunu belirtti. Polis, Zanlının 27.08.2020 tarihinde Lefkoşa Göçmenköy'de Ada Dorm Daire 2 Blok 18 adresinde ikametgâhın salonu içerisinde Lefkoşa'da sakin Sammy Lytan Wairagala ya ait 1 adet Beko marka 32 inç televizyonu sirkat ettiğini anlattı. Polis, zanlının güvenlik kameralarında yapılan kontrolde sirkat etmiş olduğu bir adet televizyonu çuval içerisine koyup çıktığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 03.09.2020 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Ada Dorm binası içerisinde tasarrufunda kime ait olduğu bilinmeyen bir adet koli içerisinde HP marka dizüstü ile birlikte kaçmaya çalışırken kaçmasını önlemek isteyen yurt işletmecisi Ahmet Ekinci ve Mehmet Gürel'in Vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra Mehmet Gürel 'in sağ el serçe parmağının kırılmasına Ahmet Ekinci'nin sol ayak bileğinde kırık oluşmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattığını belirtti. Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının 04.09.2020 tarihinde yapılan muhaceret kontrolünde 2016 yılından itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiği ve yasal statüde olmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, yasak statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.