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Hırsızlık zanlılarının tutukluluk süreleri uzatıldı

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Kapalı Maraş’tan sirkat ettikleri iddia edilen birçok malzemeyi Rum vatandaşı bir şahsa satmaya çalışırken suçüstü tespit edilen zanlı Mustafa Çelik ile Adil Erden dün yeniden mahkemeye çıkarıldı…
Hırsızlık zanlılarının tutukluluk süreleri uzatıldı

Kapalı Maraş’tan sirkat ettikleri iddia edilen birçok malzemeyi Rum vatandaşı bir kişiye satmaya çalışırken suçüstü tespit edilen zanlı Mustafa Çelik ile Adil Erden hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış oldukları tutukluluk süresinin ardından “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Çelik ile Erden’in tutukluluk süresi 5’er gün daha uzatıldı.

 

Malzemelerin çalındığını Kapalı Maraş’ta görevli bir astsubay fark etti…

Meselenin tahkikat memuru, 24 Kasım 2018 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin almış oldukları bir ihbar üzerine Korkuteli’nde zanlı Mustafa Çelik’in evi önüne gittiklerini söyledi. Tahkikat memuru, polis ekiplerinin zanlı Çelik’in evi önüne gittikleri sırada zanlı Çelik ile zanlı Adil Erden’in yanlarında bulunan bir Rum vatandaşının MKE 867 plakalı aracına ellerindeki tahtadan ve sacdan mamul tabelaları yerleştirdikleri sırada tespit edildiklerini belirtti. Olay yerinde yapılan kontrolde 4 adet sacdan yapılmış Rumca yazılı reklam tabelaları, 10 adet tahta üzerinde Rumca yazılı reklam afişleri, 1 adet sandık, 12 adet cam şişe tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Çelik’in evinde yapılan aramada ise 15 adet üzerinde Rumca yazılı cam şişe ve karakalem çizili bayan portresi bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, suçüstü tespit edilerek tutuklanan zanlıların 25 Kasım 2018 tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Asker kontrolünde bulunan Kapalı Maraş’taki dükkanların, ofislerin ve binaların asker tarafından sürekli olarak kontrol edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların tasarrufunda bulunan şişe, tabela, portre, resim gibi emarelerin Kapalı Maraş içerisinde 3 ayrı dükkandan alındıklarının Kapalı Maraş’ta görevli bir astsubay tarafından tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlıların tasarruflarındaki emarelerin askere gösterildiğini ve askerin konu malzemelerin nerelerden alındığını tespit edip, polise tek tek yerlerini gösterdiğini ve olay yeri inceleme uzmanı tarafından da tabelaların söküldüğü yerlerin fotoğraflandığını açıkladı.

 

Cep telefonları incelemede…

Tahkikat memuru, zanlıların cep telefonlarının incelenmek üzere PGM Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini söyledi. Tahkikat memuru, ayrıca Rum şahsın emare olarak alınan cep telefonunda yapılan ilk incelemede ise zanlı Erden ile Rum şahsın birçok “Messenger” üzerinden yazışması olduğunun tespit edildiğini, konu telefon içerisinde birçok resim olduğu ve bu resimlerin de zanlıların tasarrufunda bulunan emareler olduğu ve bu emareler dışında da bir testi olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Rum şahsın telefonun da PGM Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ifade eden tahkikat memuru, “Messenger” yazışmalarının ne zaman başladığı, içerisinde hangi resimlerin olduğu, resimlerin emareler ile uyuşup uyuşmadığı ve daha fazla emare olup olmadığının tespit edileceğini açıkladı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

 

5 gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mustafa Çelik ile Adil Erden’in tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Gamze PİR BAYKUR

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