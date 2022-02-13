  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

» »
Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Lydia Nkfutela Ishako mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede Mesele ile ilgili olarak şahadet veren  polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can,  zanlı Lydia Nkfutela Ishako’nın “Sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 15 Ocak 2022 tarihinde, saat 14.00 raddelerinde, Lefkoşa'da işletmeciliğini Onur Temizkan’ın (E -29 işletmeci TC) yaptığı Happonu Shop isimli iş yeri içerisinde bulunan para kasasından 370 TL nakit parayı çaldığını belirterek, zanlının kamera kayıtlarına yakalandığını kaydetti.

Zanlının 12 Şubat 2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Can, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera kayıtlarının söz konusu olduğunu ifade etti. Polis memuru Doğukan Can, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Muhaceret Dairesi’nden zanlının KKTC’de ne amaçla ve hangi statüde bulunduğuna yönelik bilgi alınacağına işaret ederek, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak ekonomik sıkıntı nedeniyle bu suçu işlediğini söyledi ve mahkeme huzurunda özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği: Aşk Yaşla Azalmaz, İnsan Hakları da Azalmamalı13 Şubat 2022 Pazar 13:38
  • Halil Falyalı Suikastında Kullanılan Silahlar Bulundu13 Şubat 2022 Pazar 13:26
  • Falyalı Cinayeti Soruşturması Kapsamında Tutuklu Sayısı Artıyor13 Şubat 2022 Pazar 13:14
  • Kıbrıs Türklerinin Devletleşme Deneyimini Yaşadığı İlk Yapı: Kıbrıs Türk Federe Devleti13 Şubat 2022 Pazar 12:41
  • Tatar: EOKA’ cı Ruhu, Kıbrıs’ın Yunanistan’a Bağlanması Hayali Her Zaman Kıbrıs’ın Rum Kesiminde Yaşanmaktadır13 Şubat 2022 Pazar 12:14
  • Polis Akacan’ın Tutuklandığı Yönündeki Haberlerin Asılsız Olduğunu Açıkladı13 Şubat 2022 Pazar 12:04
  • Falyalı Cinayetinde Yeni Tutuklama13 Şubat 2022 Pazar 10:35
  • Falyalı cinayeti.. 2 yeni tutuklama var...12 Şubat 2022 Cumartesi 21:29
  • Sucuoğlu:Görüştüğümüz partilerle genel anlamda bir sorun yok12 Şubat 2022 Cumartesi 19:52
  • 486 Vaka, 1 Vefat!12 Şubat 2022 Cumartesi 19:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti