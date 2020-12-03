Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve sahte parayı tedavüle sürmek suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Umut Yalçın dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve sahte parayı tedavüle sürmek suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Umut Yalçın dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 29.11.2020 tarihinde 00.00 ile 08.00 saatleri arasında zanlı Umut Yalçın’ın Lefkoşa’da sakin Betül Taş Muhtaroğlu’nun aracına hasar yapmadan içindeki 450 TL’yi, Mehmet Ayaz’a ait araca hasar yapmadan 1100 TL nakit parayı, Gözde Dağda’ya ait araçtan 2800 TL’yi sirkat ettiğini tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Umut Yalçın’ın üzerinden toplam 2500 TL sahte banknotların bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının benzer suçlardan sabıkaları olduğunu ve teminata bağlı olduğunu aktarıp, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.