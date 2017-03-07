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Hırsızlık zanlısını 'Van kedisi gözleri' ele verdi

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Hırsızlık zanlısını 'Van kedisi gözleri' ele verdi
Otomobilinden çalıntı ziynet eşyaları çıktı

İstanbul'da sahte plakalı araçlarla lüks sitelerden hırsızlık yapan şüpheliler, zanlılardan birinin farklı renklerdeki gözleri nedeniyle yakalandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından lüks sitelerde meydana gelen ev hırsızlığı olayları üzerine geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Olaylar sırasında şüphelilerin kiraladıkları araçlarla olay yerlerine geldikleri, hırsızlıkları gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Ancak kamera görüntülerinde yüzü net olarak görülmeyen şüphelilerden birinin kimliği, apartman sakinlerinden birinin dikkati sayesinde çözüldü. Apartman sakini polislere şüphelinin, Van kedilerine has bir özellik taşıdığını, bir gözünün başka diğer gözünün ise başka bir renk olduğunu söyledi. Bu bilgi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Gözleri sayesinde kimliği tespit edildi

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri bu bilgiyi kullanarak arşivleri incelediklerinde karşılarına daha önce hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası olan firari Ferdi B., çıktı. Şüphelinin 2014 yılında Tekirdağ yarı açık cezaevinden izin bitiminde dönmeyerek kaçtığı ve o tarihten bu yana firari olarak arandığı belirlendi. Polis önce Ferdi B.’nin birlikte hareket edebileceği kişileri belirledi. Bir süre sonra takibe alınan şüpheliler, polisle girdikleri kovalamaca sonucu kaza yaptılar ve yaya olarak kaçtılar. Birkaç gün sonra Maltepe’de yeniden ortaya çıkan şüpheliler bu defa suçüstü gözaltına alındılar.

Otomobilinden çalıntı ziynet eşyaları çıktı

Şüpheliler Ferdi B.(38) ve Haydar Ş.(24) üzerinden 3 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca kullandıkları otomobilde yapılan aramada 100 parça ziynet eşyası, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve çok sayıda sahte araç plakası bulundu.

16 ev soymuşlar

Poliste yapılan soruşturmada, şüphelilerin Ümraniye, Eyüp, Kağıthane ve Kartal ilçelerinde 16 ev hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olaylarına karışan bir kişi daha polis tarafından aranıyor.

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