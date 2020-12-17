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Hırsızlıklarda 4 Tutuklu

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Ülkenin Farklı Yerlerinde Meydana Gelen Ambar, Araç Ve İnşaat Hırsızlığıyla İlgili 4 Tutuklu Var
Hırsızlıklarda 4 Tutuklu

Ülkenin farklı yerlerinde meydana gelen ambar, araç ve inşaat hırsızlığıyla ilgili yaşları 22 ile 52 arasında değişen 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Bostancı’daki ambardan çalınan eşyalarla ilgili 22 yaşındaki M.T. (E) ile çalıntı malı satın alan 52 yaşındaki İ.O.(E) tutuklandı.

Mart ayında Bostancı’da sakin Seçkin Birkollu’ya ait ambarın kapısı hasar yapılmaksızın açıldı. Ambardan kırıcı, kırıcıya ait uçlar, 2 bin 720 metre uzunluğunda çeşitli ebatlarında elektrik kablosu ve 50 kilo hurda elektrik kablosu çalındı. M.T. (E-22) ile 650 TL karşılığında kırıcıyı sattığı İ.O. (E-52) tutuklandı.

Lefkoşa’da park halindeki araçtan çanta, para ve resmi evrak çalan 22 yaşındaki genç tutuklandı.

Şht. Zehra Mustafa Sokak’ta13 Aralık’ta saat 14.00 sıralarında Mehmet Hamurcu’ya ait park halindeki araçtan kol çantası, para cüzdanı, 1200 TL nakit para, kimlik kartıyla sürüş ehliyeti çalındı. Hırsızlıkla ilgili polis soruşturmasında zanlı görülen O.V.S.(E-22) tutuklandı.

Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde halen inşaatı devam eden Çetin Alkan’a ait binanın ön tarafından, önceki akşam saat 20.00 sıralarında inşaat ve iskele demirleri çalındı. Meselede zanlı olarak görülen A.T. (E-28) tutuklandı.

 

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