Hırsızlıktan 3 tutuklu!

Alsancak ve Girne’de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Alsancak ve Girne’de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Plajda bulduğu kolyeyi satmak isterken yakalandı

Polisten verilen bilgiye göre, 28 Temmuz tarihinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin plajında, bir şahıs tarafından düşürülen altın kolye bulunarak alınıp çalındı. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.C.(E-27) çalmış olduğu kolyeyi Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya satmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

Kumarhanenin restoranında unutulan telefonu çaldılar

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanenin restoranında 29 Temmuz tarihinde saat 23.00 sıralarında bir şahıs tarafından masa üzerinde bırakılan cep telefonu alınıp çalındı. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.U.(E-50) ve S.U.(K-45) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmalar devam ediyor.