Hırsızlıktan hapse gönderildiler

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ali Hamude ve Hüseyin Topaloğluları yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı.

Çelik, huzurda bulunan zanlılar Ali Hamude ve Hüseyin Topaloğluları’nın 21 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çamaşırhane binasının yan kısmında sökük vaziyette bulunan 2 adet Sunny marka klima dış ünitesini çaldıklarını yönünde yapılan şikâyet üzerine, tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlıların araçla gidip klimaları aldığının görüldüğünü açıkladı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde çalınan klimalardan bir tanesinin Haspolat’ta bir hurdacıda tespit edilerek, emare alındığını belirtti. Polis memuru Hasan Çelik, tamamlandığını ve zanlıların askıda benzer ve farklı birçok davaları bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ve askıda birçok davaları bulunduğunu da dikkate alarak 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gitmelerine emir verdi.