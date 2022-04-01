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Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu anlaşıldı

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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve ikamet izinsiz suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüsam Faysal Mashaal Qaid mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu anlaşıldı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve ikamet izinsiz suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüsam Faysal Mashaal Qaid mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hüsam Faysal Mashaal Qaid’in (E-28 işsiz) Sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 31.03.2022 tarihinde 15.45 raddelerinde Lefkoşa K.Kaymaklı Lemar Süpermarket içerisinde, Lefkoşa'da sakin Hüsam Faysal Mashaal Qaid’in toplam değerleri 1600 TL olan muhtelif gıda malzemesi ve elektronik mutfak malzemelerini ödeme yapmadan market içerisinden çıkmak suretiyle sirkat ettiğini anlattı. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa'da tespit edilmiş olup temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 25.11.2021 tarihinden itibaren KKTC' de toplam 97 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, yine aynı gün bahse konu muhtelif gıda malzemeleri ve elektronik eşyaların zanlının tasarrufunda tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, yapılan tahkikat neticesinde kamera kayıtları ve tanıkların olduğunu belirtti. Polis, Yemen vatandaşı olan ve KKTC'de herhangi bir yasal bağı bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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