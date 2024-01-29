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Hırsızlıktan tutuklandı üzerinden uyuşturucu çıktı

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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan S.K mahkemeye çıkarıldı.
Hırsızlıktan tutuklandı üzerinden uyuşturucu çıktı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yusuf Bilgeç olguları aktardı.

Polis, zanlının 24 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa’da Erdoğan Yıldırım Sokak’ta park halinde bulunan V.M.’ye ait araçtan 50 Sterlin, iPod, sigara ve çakmak çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 25 Ocak’ta tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, çalınan para ve eşyaların henüz bulunamadığını belirtti.

Polis, Lefkoşa bölgesinde benzer birçok faili meçhul hırsızlık olaylarının meydana geldiğini, zanlının bu olaylarla bağlantısının araştırılacağını ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının üzerinde bulunan uyuşturucunun analize gönderileceğini ifade ederek, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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