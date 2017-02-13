Hırslarını tabelalardan çıkarttılar !

Mehmetçik Belediyesine ait değerlere bir süredir meçhul şahıs /lar tarafından zarar verilme işlemi devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz sezonunda yakılan şezlong ve şemsiyelerden sonra kısa bir süre önce zarar verilen Kumyalı su pompası sonrasında bu kez Mehmetçik Belediyesi şemsiyelerine zarar verildi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli Sosyal Medya’da yaptığı açıklamada, belediyemize yine kasıtlı saldırı var. Yazda şezlong ve şemsiyelerimiz yakıldı. Kumya’lı su pompasına iki kez zarar verild. İnsanlar susuz kaldı. Şimdi de tabelalarımıza zarar verdiler dedi.

Sarıçizmeli açıklamasına devamla bu akıl yoksunu teröristler hala aramızda dolaşıyor. Endişeliyim çünkü arkası gelecek ve daha büyük zararlara yol açacaklar. Polisi göreve çağırıyorum. Bu kişiler yakalanmazsa daha da cesaretlenecekler. Vebali güvenlik güçlerimizin boynunda olacak. Yakalayın artık bunları ifadesinde bulundu.