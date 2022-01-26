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Hırvat Başbakan: Cumhurbaşkanı Milanovic'in sözleri için Ukrayna'dan özür dilerim

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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Cumhurbaşkanı Milanovic'in, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi değerlendirirken kullandığı "Ukrayna geri kalmış bir ülke" açıklamasının ardından Ukrayna'dan özür diledi.
Hırvat Başbakan: Cumhurbaşkanı Milanovic'in sözleri için Ukrayna'dan özür dilerim

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Cumhurbaşkanı Milanovic'in, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi değerlendirirken kullandığı "Ukrayna geri kalmış bir ülke" açıklamasının ardından Ukrayna'dan özür diledi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, HDZ Ulusal Konseyi oturumunun ardından , Hırvat Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in Ukrayna'ya ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı:

"Milanovic'in 'Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin artması durumunda, Hırvat askerlerini geri çekeceğiz' cümlesi gerçeği yansıtmıyor. Benim bildiğim kadarıyla bizim Ukrayna'da askerimiz zaten yok. Polonya'da olan askerlerimiz de geçtiğimiz günlerde geri döndü."

"Milanovic'in açıklamasından ötürü Ukrayna'dan özür diliyorum"

Milanovic'in konuşmasına tepki olarak Plenkovic, "Cumhurbaşkanı Milanovic gerçeği yansıtmayan bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların Zagreb'in resmi politikasıyla kesinlikle alakası olamaz. Milanovic'in 'Ukrayna geri kalmış bir ülke' açıklamasından ötürü Ukrayna'dan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

Ukrayna'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın sözlerine tepki

 

Başbakan Plenkovic, "Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nden (AB) yardım almadığı yönündeki açıklamalar da doğru değil. AB, şimdiye kadar Ukrayna'ya 17 milyar euro hibe ve kredi verdi." dedi.

Milanovic'in konuşması sırasında Rusyalı bir yetkilinin konuştuğunu düşündüğünü belirten Plenkovic, "Sanırım Cumhurbaşkanı Milanovic, bir tür şeker koması içerisindeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan savaş çıkması halinde NATO'daki askerlerini çekecek

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğini söylemişti.

NATO'nun "bölgeye ilave Hırvat askeri takviyesi talebinin" duyulduğunu hatırlatan Milanovic, "Ben Hırvat ordusunun başkomutanıyım. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğiz. Bölgede Hırvat ordusuna ait bir askerin bulunmasını istemem." ifadesini kullanmıştı.

Alacağı bu kararın Ukrayna veya Rusya ile bir ilgisinin olmadığını belirten Milanovic, "Kararımız tamamen Joe Biden yönetiminin ve Amerika iç politikasının dinamiklerine bağlıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Ukrayna'nın NATO'da yeri yok"

Uluslararası güvenlikle ilgili meselelerde bir tutarsızlık ve tehlikeli bir davranış gördüğünü dile getiren Milanovic, "Bu olayların tümü Moskova lobisinde yaşanıyor. Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alacak bir düzenleme bulunmalı. Ukrayna'yı ve Ukrayna ekonomisini korumanın yolları muhakkak mevcuttur." görüşünü dile getirmişti.

Ukrayna'nın NATO'da yerinin olmadığını belirten Milanovic, "Yanukovic yönetiminin devrilmesinin ardından 8 yıl geçti. Ukrayna, ekonomik olarak ilerleme gösteremiyor. AB'den de hiçbir yardım alamıyor. Ülke en geri kalmış ülkeler arasına girdi." demişti.

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