  • BIST 2.046,03
  • Altın 800.82398
  • Dolar 13.8371
  • Euro 15.6876
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Hırvatistan, Bosna Hersek'te Olası Tüm Ayrılıkçı Eylemlere Karşı

» »
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Bosna Hersek'te yaşanabilecek bölücü ve ayrılıkçı tüm eylemlere karşı olduklarını söyledi.
Hırvatistan, Bosna Hersek'te Olası Tüm Ayrılıkçı Eylemlere Karşı

Plenkovic, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Vekili ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Hırvatistan Başbakanı, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, İzetbegoviç ile Bosna Hersek'te seçim reformu konusunda uzlaşma sağlanması ve devlet kurumlarındaki boykotların sonlanması meselelerini ele aldıklarını belirtti.

Bosnalı Sırplar'ın, yasa dışı biçimde, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nü kutlamalarını sert bir dille eleştiren Plenkovic, "Anayasaya aykırı bu günü kutluyor olmalarını kınıyorum. Bosna Hersek'te meydana gelebilecek bölücü ve ayrılıkçı tüm eylemlere karşıyız. Bosna Hersek'teki tutumumuz, ülkenin işlevsel olmasından yana." diye konuştu.

Görüşmede iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattı inşasının da gündeme geldiği belirtildi.

Bosna Hersek'te Banja Luka şehrinde anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Dodik'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic, Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti" gününü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" gününün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Olayların ardından, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banya Luka'da yasa dışı biçimde kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • David Sassoli: Avrupa Parlamentosu Başkanı tedavi gördüğü hastanede öldü11 Ocak 2022 Salı 11:14
  • Danimarka İstihbarat Şefi Gözaltına Alındı: ABD’ye Gizli Bilgi Sızdırdığı Öne Sürüldü10 Ocak 2022 Pazartesi 22:51
  • Hollanda’da 299 Gün Sonra Hükümet Resmen Kuruldu10 Ocak 2022 Pazartesi 19:10
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sokaktaki Polis Sayısını İkiye Katlamak İstiyor10 Ocak 2022 Pazartesi 18:43
  • Alman Bakan Faeser: Toplumumuz İçin En Büyük Tehdit, Aşırı Sağcılıktır10 Ocak 2022 Pazartesi 17:56
  • İtalya'da Okullar Salgında Vaka Artışına Rağmen Yeniden Açıldı10 Ocak 2022 Pazartesi 17:38
  • Yeni Bir Solingen Faciasına Ramak Kaldı09 Ocak 2022 Pazar 20:58
  • AB, Nükleer Santrallere 500 Milyar Avroluk Yatırım Öngörüyor09 Ocak 2022 Pazar 17:39
  • Uğur Şahin Ve Özlem Türeci’nin Fotoğraflarının Euro Üzerine Basılmasına Tepki Geldi09 Ocak 2022 Pazar 13:30
  • AB: Kazakistan'a Giden Dış Askeri Destek Ülkenin Egemenliğine Saygı Göstermeli09 Ocak 2022 Pazar 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti