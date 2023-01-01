  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Hırvatistan, Schengen ve euro bölgesine dahil oldu

» »
Hırvatistan, yeni yılla birlikte Avrupa Birliği (AB) içinde sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen bölgesine dahil oldu. Hırvatistan’da ayrıca kuna yerine euro para birimi kullanılacak.
Hırvatistan, Schengen ve euro bölgesine dahil oldu

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanlarından oluşan İçişleri Konseyi’nin geçtiğimiz sene 8 Aralık’ta yaptığı toplantıda Schengen ve euro bölgesine dahil olmasına onay verilen Hırvatistan, yeni yıl ile söz konusu bölgelere resmen dahil edildi. AB’ye 2013’te giren Hırvatistan’da dün gece yarısı Slovenya sınırındaki Bregana sınır kapısında düzenlenen tören ile polis sınır kontrollerinin sona erdiğini simgeleyen "serbest geçiş" yazan bir tabela yerleştirerek, son kez bariyeri kaldırdı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ilerleyen saatlerde düzenlenen ayrı bir törende yaptığı konuşmada, “Bir devletin stratejik hedeflerine ulaştığına şahit olduğumuz ve bizleri onurlandıran tarihi anların yaşandığı bir gün” dedi.

Törene katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Bugün Hırvatistan, Avrupa Birliği'nin en genç üye devleti için iki büyük başarı olan Schengen bölgesi ve euro bölgesine katılıyor. Her ikisine de aynı gün ulaştı. Bu gerçekten de tarih kitaplarında yer alacak bir gün" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Plenkoviç ve von der Leyen daha sonra başkent Zagreb'i gezerek, kuna yerine euro ile bir kafeden kahve aldı. Plenkoviç kahvelerin ödemesini euro ile yaparken von der Leyen tarafından alkışlandı.

Hırvatistan, Schengen bölgesine katılan 27. ve euro bölgesine katılan 20. ülke oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kosova'nın kuzeyinde barikatların kaldırılmasıyla hayat normale dönüyor30 Aralık 2022 Cuma 19:46
  • Fransa’da ilaç kıtlığı büyüyor30 Aralık 2022 Cuma 17:49
  • Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye sınırında yeni tahrik30 Aralık 2022 Cuma 11:55
  • Yunan bakan manastırda bayıldı, başını sert çarptı30 Aralık 2022 Cuma 11:26
  • Priştine-Belgrat gerginliği düşüyor; Kosova, Sırbistan ile en büyük sınır kapısını yeniden açtı29 Aralık 2022 Perşembe 19:59
  • Paris’te Sen Nehri’nde tur ve gezi düzenleyen gemilerin çalışanları greve gitti29 Aralık 2022 Perşembe 19:16
  • Acil servise alınmayan kadının ölümü Fransa’da büyük tepki çekti29 Aralık 2022 Perşembe 13:45
  • Almanya, Rusya’nın petrol ihracatı yasağını önemsemedi28 Aralık 2022 Çarşamba 20:58
  • NATO’nun yüksek hazırlıklı kuvvetler komutası Almanya’ya geçiyor28 Aralık 2022 Çarşamba 19:23
  • Yunanistan’da 4,8 Büyüklüğünde Deprem28 Aralık 2022 Çarşamba 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti