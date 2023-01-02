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Hırvatistan Schengen'e dahil oldu

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Hırvatistan yeni yıl ile birlikte, Avrupa Birliği içinde sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen Bölgesi'ne dahil oldu. Ülkede 28 yıldır kullanılan para birimi kuna'nın yerini de euro aldı.
Hırvatistan Schengen'e dahil oldu

Avrupa Birliği'ne 2013'te giren "en yeni" üye Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne dahil oldu.

1 Ocak itibarıyla Hırvatistan'ın diğer Schengen ülkeleriyle kara ve deniz sınırlarındaki kontroller kaldırıldı.

Havalimanlarındaki kontrollerin kaldırılması için de tarih 26 Mart.

Hırvatistan'ın katılımı ile daha önce 4 ortak ile 22 Avrupa Birliği üyesinin bulunduğu Schengen Bölgesi’ndeki ülke sayısı 27’ye yükseldi.

Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip ülkede, 28 yıldır kullanılan para birimi kuna'nın yerini de euro aldı.

Bu kapsamda, 500 milyondan fazla banknot ile 5 bin 200 ton madeni para imha edilecek.

AB'den ziyaret

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Hırvatistan'a ziyarette bulundu.

Sınır rampalarının kaldırıldığı Slovenya sınırındaki Bregana'ya giden Von Der Leyen, "Bugün tarihi bir gün" dedi.

Leyen, euro'nun Hırvatistan'ı hem ticaret hem de yatırım anlamında daha güçlü kılacağına vurgu yaptı.

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