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Hırvatistan, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç’i ülkeye kabul etmedi

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Hırvatistan hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'nda binlerce Sırp'ın öldürüldüğü Jasenovac toplama kampını ziyaret etmek isteyen Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuviç'i ülkeye kabul etmedi.
Hırvatistan, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç’i ülkeye kabul etmedi

Hırvatistan hükümeti, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuviç’in ülkeye girişine izin vermedi. İkinci Dünya Savaşı sırasında binlerce Sırp’ın öldürüldüğü Jasenovac toplama kampını ziyaret etmek isteyen Vuviç’in bu ziyareti Hırvat yetkililer tarafından resmi olmayan kaynaklardan öğrenildi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Sırbistan hükümetinin ziyaretin kabul edilemeyeceğine dair resmi olarak bilgilendirildiğini belirtti. Radman ayrıca, “Dışişleri Bakanlığı, yabancı yetkililerin yapacağı ziyaretlerin plana, zamana, niteliğe ve programının her iki taraf için de resmi iletişim ve mutabakata tabi olması gerektiğini vurgulamak ister” ifadelerini kullandı.

HIRVATİSTAN’IN KARARINA TEPKİ

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, Vuviç’in ülkeye kabul edilmemesi üzerine Hırvatistan’a sert tepki gösterdi. Vulin, bundan sonra Hırvatistanlı tüm yetkililerin Sırbistan ziyaretlerinin özel bir kontrole tabi tutulacağını söyledi.

Sırbistan Başbakanı Ana Branabic ise, “Bu, Avrupa ve medeniyet karşıtı bir karardır. Hareket özgürlüğünün acımasız bir ihlalidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum” dedi.

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