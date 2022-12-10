Hırvatistan tarih yazdı! Brezilya’yı penaltılarla eve yolladılar…

2022 Dünya Kupası’nın favorisi Brezilya son turnuvanın finalisti Hırvatistan ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Education City Stadyumu’nda oynanan mücadelede 32 bin kişilik seyirci desteğini arkasına alan Brezilya, Hırvatlar’a karşı aradığı golü bir türlü bulamadı.

Tam 10 kurtarış yapan Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic’in ördüğü duvarı aşamayan Brezilya turu sıkıntya soktu. Çünkü Hırvatistan büyük turnuvalardaki son 9 eleme maçının 8’si uzatmalara taşımayı başarmış ve 4’ünde turu geçen taraf olmuştu.

SAHNEYE NEYMAR ÇIKTI

Uzatmalar konusunda tecrübeli olan Hırvatistan’ın karşısına Neymar çıktı. 105. dakikada tarihi bir gol atan Neymar Brezilya’yı 1-0 öne geçirdi.

Orta saha yakınlarında topla buluşan Neymar önce Rodrygo ardından Lucas Paqueta ile girdiği duvar pası sonrası kalec ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Dominik Livakovic’ten de sıyrılan Neymar altıpasta topu boş kaleye ağlara gönderdi.

Hırvatları yıkan Neymar, Pele’ye ait olan Brezilya Milli Takımı ile en çok gol atan oyuncu rekorunu 60 yıl sonra egale etti.

Brezilya Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Pele, Brezilya formasıyla 95 gol attı. Fakat FIFA, bunların 18 tanesini resmi olarak saymıyor. Brezilya’da 77 golle Pele ile birlikte tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu Neymar oldu.

PETKOVİC ‘BU İŞ BİTMEDİ’ DEDİ

Ancak Hırvatistan’ın pes etmeye niyeti yoktu. 117. dakikada Petkovic’in golüyle stat adeta yıkıldı. Hırvatistan kontra atağında Mislav Orsic’in sol kanattan çevirdiği topta Bruno Petkovic’in gelişine sol ayağı ile yaptığı vuruş Marquinhos’a çarpıp yön değiştirdi ve ağlara gitti.

Hırvatistan’ın bu inanılmaz golü ile maç penaltılara gitti. Penaltılarda 4-2 galip gelen Hırvatistan adını yarı finale yazdırdı. Dominik Livakovic yaptığı kurtarışlarla Hırvatistan’a yarı final armağan etti.

Hırvatistan’ın yarı finaldeki rakibi Hollanda-Arjantin maçının galibi olacak.