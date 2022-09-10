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Hırvatistan’da iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

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Hırvatistan’da iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Hırvatistan’da iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’in güneydoğusunda yer alan Novska bölgesinde yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Zagreb’den yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, Bosna Hersek sınırına yakın Novska bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Kazanın dün yerel saatle 21.30 sıralarında meydana geldiği belirtilen açıklamada, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde gerekli müdahaleyi yaptığı duyuruldu.

Kazanın nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar sürerken, ülke basınında çıkan haberlerde, kazanın yolcu treninin “dur” sinyaline uymaması sonucu gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

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