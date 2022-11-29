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Hırvatistan’da pazar günü çalışmaya sınır yolda

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Hırvatistan pazar günleri çalışmaya sınırlama getirmeyi planlıyor.
Hırvatistan’da pazar günü çalışmaya sınır yolda

Hırvatistan Çalışma Bakanı Marin Piletic, hükümete bu hafta sunulacak yeni yasa tasarısıyla pazar günleri işçilerin çalışmasına sınırlama getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Tasarı kapsamında, işçilerin ayda en fazla 3, yılda ise 16 pazar çalışabileceğini kaydeden Piletic, 1 Ocak 2023’ten itibarıyla tüm çalışanlara, pazar günü çalışmaları karşılığında normal ücretlerinden yüzde 50 fazla ödeme yapılmasını planladıklarını ifade etti.

Bağımsız Hırvat Sendikaları Başkanı Kresimir Sever ise sendikaların pazar günleri çalışma ücretlerinde yüzde 100 artış talep ettiğini ancak daha fazla artış için müzakere olasılığının devam ettiğini söyledi.

Pazar ücretlerinin mevcut durumda diğer günlere oranla yüzde 30-37 fazla olduğu ülkedeki sendikalar, ayda 3 pazar çalışılmasını da fazla buluyor.

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