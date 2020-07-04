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Hırvatistan'da seçmenler genel seçim için yarın sandık başına gidecek

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Hırvatistan'da seçmenler genel seçim için yarın sandık başına gidecek
Hırvatistan'da seçmenler genel seçim için yarın sandık başına gidecek

Hırvatistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde yapılacak genel seçimde, 184 bin 786'sı yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 859 bin 481 kayıtlı seçmen 7 bine yakın seçim merkezinde oy kullanabilecek.

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla birtakım tedbirlerin alınacağı seçimde, oy kullanmak için seçim merkezlerine gelecekler maske takmak zorunda olacak.

Devlet Seçim Komisyonundan (DIP) yapılan açıklamada, Covid-19 bulaşmış seçmenlerin oy kullanmak zorunda olmadığı belirtilirken, bu kişilerin diğer insanların sağlığını tehlikeye atacak eylemlerde bulunmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ülke genelindeki 83 yaşlı bakımevinde de oy kullanılacağı aktarılırken, bakımevlerindeki seçim görevlilerin maske, eldiven ve galoş takacağı, ayrıca kendilerini sıklıkla dezenfekte edeceği bildirildi.

Karantinadaki kişilerin de oy kullanmak için başvurdukları kaydedilen açıklamada, "Bu vatandaşlarımız beyan ettikleri adresin kapısına gelen seçim görevlisine oylarını teslim edebilecek." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, salgın nedeniyle seçime katılımın çok düşük olacağı tahmin ediliyor.

151 SANDALYE İÇİN 2 BİN 669 ADAY YARIŞACAK

Komisyonun paylaştığı verilere göre, 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 192 seçim listesinden toplam 2 bin 669 aday yarışacak.

Adaylardan yüzde 41'ini kadınlar oluştururken, resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının yarın gece yarısına doğru açıklanacağı bildirildi.

Hırvatistan'da kayıtlı seçmenler, 07.00-19.00 saatlerinde oy verebilecek.

Öte yandan, yurt dışına kayıtlı Hırvat seçmenlerin oy verme işlemi bu sabah başlarken, yarın 19.00'a kadar sürecek.

HIRVAT DEMOKRAT BİRLİĞİ İLE "RESTART" İTTİFAKI SEÇİMİN FAVORİLERİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Seçim öncesinde yapılan anket çalışmalarına göre, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ile sol ağırlıklı partilerden oluşan "Restart" isimli ittifak favori olarak gösteriliyor.

HDZ seçime tek başına katılırken, "Restart" ittifakını Sosyal Demokrat Partisi (SDP), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Hırvat Emekliler Partisi (HSU), Sivil-Liberal Birliği (GLAS), Istra Demokrat Partisi (IDS), Primorje-Goran Birliği (PGS) ile Halk ve Sivil Hareket Partisi (SNAGA) oluşturuyor.

Son cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi oy alan şarkıcı Miroslav Skoro'nun "Vatan Hareketi" isimli siyasi partisi ile "Most" Bağımsızlar Listesi ve Yeşil-Sol Koalisyon da önde gelen parti ve ittifaklar arasında yer alıyor.

Bu arada, 151 milletvekilinin 140'ı ülke içindeki seçim bölgelerinden, 3'ü de Hırvat diasporasından seçilirken, 8 sandalye ise azınlık partilerinden seçilecek milletvekillerine veriliyor.

Avrupa Birliğinin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da 2016'da yapılan son genel seçimi HDZ öncülüğündeki ittifak kazanırken, 2020 başında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi

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