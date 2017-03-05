Hisarköy Orkide Festivali dün başladı

Hisarköy Orkide Festivali bugün başladı. Festival bugün de devam edecek.

Orkide Festilvali çerçevesinde sabah Orkide yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, açılış konuşmaları yapıldı, çeşitli halk dansları gösterileri ve konserler yer aldı ayrıca kurulan satandlarda , Kıbrıs Türk kültürüne özgü yiyecek içecek, el işi ve hediyelik eşya satışları yapıldı.

Hisarköy Orkide Festivalinin açılışında yapılan konuşmalarda Festivalin amacının Kıbrıs’a ve Hisarköy’e özgü orkide türlerinin ve doğanın korunması konusunda farkındalık yaratmak ve bölge kültürü ile ürünlerinin tanıtımını yapmak olduğu belirtildi.

Ülkedeki 32 endemik orkide türünün 17’sinin bu bölgede yer alması nedeniyle Festivale katılan kişiler yaptıkları yürüyüşlerle orkideleri yerinde görme fırsat buldular.

Orkide Festivali bu yıl ilk kez, AB tarafından finanse edilen ve Lapta belediyesinin yürüttüğü “Turizm yoluyla bölgesel kalkınma ve kapasite geliştirme Projesi “kapsamında, belediyenin, sivil toplum örgütlerine yönelik hibe programı çerçevesinde finanse edildi.

Festivalin bugünkü etkinlikleri ise, saat 10.00’da “Orkideler Diyarına Yürüyüş” le başlayacak.

Birçok dans ve folklör gösterisi, konser ve yarışmaya ev sahipliği yapacak festival, yarın Adamos – Yıltan Taşçı Konseri ve ardından Grup Different Konseri ile sona erecek.