Hisarköy’de bugün ve yarın Orkide Festivali var

Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ile Hisarköy Muhtarlığı tarafından organize edilen 7. Hisarköy Orkide Festivali, bugün başlıyor. Festival çerçevesinde bugün ve yarın Hisarköy’de çeşitli etkinlikler yer alacak.

Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ile Hisarköy Muhtarlığı tarafından organize edilen 7. Hisarköy Orkide Festivali, bugün başlıyor. Festival çerçevesinde bugün ve yarın Hisarköy’de çeşitli etkinlikler yer alacak.

Festivalin başlangıç etkinliği bugün saat 10.00’daki Orkide Yürüyüşü.

Festival yürüyüşünün tamamlanmasının ardından saat 13.00'te festivalin açılışı ve konuşmalar yapılacak.

Halk Dansları gösterileri ve konserlerin yer alacağı festivalde, her iki günde de saat 15.00’te festival ateşi eşliğinde kokteyl ikramı yapılacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Lapta Belediyesi tarafından yürütülmekte olan Hisarköy Orkide Festivali, sivil toplum örgütlerine yönelik hibe programı tarafından finanse ediliyor.

Festival programı şöyle:

BUGÜN

10.00 Orkideler Diyarına Yürüyüş

13.00 Festival Açılışı

13.15 Konuşmalar

13.45 Lapta Halk Dansları

14.00 Yakın Doğu Üniversitesi Halk Dansları Gösterisi

14.15 Çamlıbel Aysun İlkokulu Halk Dansları ekibi gösterisi

14.30 Tepebaşı İlkokulu Halk Dansları Ekibi gösterisi

14.45 Değirmenlik Sanat Derneği Halk Dansları Gösterisi

15.00 Grup Sefiller Konseri

16.30 Grup Saki Konseri

YARIN

09.00 Stantların açılışı

10.00 Orkideler Diyarına yürüyüş

12.00 Dans Fit Dans Gösterisi (Çocuklar)

12.15 Nicosia Dans House (Hiphop)

12.30 Dans Fit Dans Gösterisi (Büyükler)

12.45 Nicosia Dance House (Y.M.Style)

13.00 Alayköy Folklor Derneği Dans Gösterisi (Çocuk)

14.00 Alayköy Folklor Derneği Dans Gösterisi (Gençler)

14.15 Dans for Peace (Barış için Dans) İki Toplumlu Halk Dansları Ekibi

14.45 Çocuklar yarışıyor

15.00 Adamos – Yıltan Taşçı Konseri

16.00 Grup Different Konseri.