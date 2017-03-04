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Hisarköy’de bugün ve yarın Orkide Festivali var

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Hisarköy’de bugün ve yarın Orkide Festivali var
Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ile Hisarköy Muhtarlığı tarafından organize edilen 7. Hisarköy Orkide Festivali, bugün başlıyor. Festival çerçevesinde bugün ve yarın Hisarköy’de çeşitli etkinlikler yer alacak.

 Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ile Hisarköy Muhtarlığı tarafından organize edilen 7. Hisarköy Orkide Festivali, bugün başlıyor. Festival çerçevesinde bugün ve yarın Hisarköy’de çeşitli etkinlikler yer alacak.

Festivalin başlangıç etkinliği bugün saat 10.00’daki Orkide Yürüyüşü.
Festival yürüyüşünün tamamlanmasının ardından saat 13.00'te festivalin açılışı ve konuşmalar yapılacak.

Halk Dansları gösterileri ve konserlerin yer alacağı festivalde, her iki günde de saat 15.00’te festival ateşi eşliğinde kokteyl ikramı yapılacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Lapta Belediyesi tarafından yürütülmekte olan Hisarköy Orkide Festivali, sivil toplum örgütlerine yönelik hibe programı tarafından finanse ediliyor.

Festival programı şöyle:

BUGÜN 
10.00 Orkideler Diyarına Yürüyüş
13.00 Festival Açılışı
13.15 Konuşmalar
13.45 Lapta Halk Dansları
14.00 Yakın Doğu Üniversitesi Halk Dansları Gösterisi
14.15 Çamlıbel Aysun İlkokulu Halk Dansları ekibi gösterisi
14.30 Tepebaşı İlkokulu Halk Dansları Ekibi gösterisi
14.45 Değirmenlik Sanat Derneği Halk Dansları Gösterisi
15.00 Grup Sefiller Konseri
16.30 Grup Saki Konseri

YARIN
09.00 Stantların açılışı
10.00 Orkideler Diyarına yürüyüş
12.00 Dans Fit Dans Gösterisi (Çocuklar)
12.15 Nicosia Dans House (Hiphop)
12.30 Dans Fit Dans Gösterisi (Büyükler)
12.45 Nicosia Dance House (Y.M.Style)
13.00 Alayköy Folklor Derneği Dans Gösterisi (Çocuk)
14.00 Alayköy Folklor Derneği Dans Gösterisi (Gençler)
14.15 Dans for Peace (Barış için Dans) İki Toplumlu Halk Dansları Ekibi
14.45 Çocuklar yarışıyor
15.00 Adamos – Yıltan Taşçı Konseri
16.00 Grup Different Konseri.

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