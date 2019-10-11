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Hisset, Yaşa, Eğlen… Yakın Doğu Üniversitesi “Sanat Titreşimleri” ile toplumu klasik sanatlarla buluşturuyor

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Hisset, Yaşa, Eğlen… Yakın Doğu Üniversitesi “Sanat Titreşimleri” ile toplumu klasik sanatlarla buluşturuyor
Hisset, Yaşa, Eğlen… Yakın Doğu Üniversitesi “Sanat Titreşimleri” ile toplumu klasik sanatlarla buluşturuyor

Toplumu sanatla bütünleştirmek, sanatsal yaratıcılığı kitlelere ulaştırmak, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak amacıyla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni kuran Yakın Doğu Üniversitesi, sanatın farklı alanlarına odaklanan projelerle öğrencilerine ve Kıbrıs Türk toplumuna çok yönlü bir program sunmaya devam ediyor.

 

Bu kapsamda Yakın Doğu Üniversitesi, klasik sanatları topluma sevdirmeyi sağlamak amacıyla kampüs içerisinde “Sanat Titreşimleri” isimli etkinlikler başlatıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hem bireylerin yaşam kalitesini artırmak hem de onları sanatsal ve kültürel etkinlik uygulamalarına yönlendirme ve organizasyonlara katılmasını sağlayarak, Sanat Titreşimleri adıyla her ay kampüste  Klasik Sanat dallarında farklı etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

Her Ay En Az Bir Sanat Etkinliği…

Modern, çağdaş ve yerel kültürle bütünleşen bir sanat anlayışı taşıyarak Klasik Sanat dallarını topluma sevdirerek yayılmasını sağlamayı amaçlayan Sanat Titreşimleri projesi ile Üniversite kampüsünde her ay Klasik Sanat dallarını içeren müzik, bale, dans ve tiyatro alanlarında farklı etkinlikler düzenlenecek.

Paneller, atölyeler, work-shop, film gösterimleri, konserler, dinletilerle çok yönlü bir organizasyon haline gelecek olan Sanat Titreşimleri projesi ile birbirinden farklı etkinliklerle öğrencileri sanata zaman ayırmaya davet ederken toplumu da farklı sanat dalları ile buluşturacak.

Müziği Hisset, Sanatı Sev…

Sanatsal Titreşimler etkinlikleri kapsamında, müziğe geniş bir pencereden yaklaşarak, yıllar içerisinde genişleyen dünya müziğinin farklı yelpazesi kapsamında klasik sanat tarzının bugüne kadar fazla ele alınmayan yönleri odağa alınarak, konu üzerinde yeni farkındalıklar yaratılması amaçlanıyor. Klasik ve modern cazın yanı sıra, gospel ve blues, enstrümantal müzik, folk-country ve etnik gibi farklı performans serileri müzikseverlere sunulacak.

Müzikal ve Tiyatral Coşkuya Kapıl…

Tiyatro gösterilerinin de yer alacağı Sanat Titreşimleri etkinliği kapsamında komedi ve trajedi gibi alışılmış tiyatro eserleri dışında opera, müzikal, bale, skeç gibi farklı sanat dalları sanatseverlere sunulacak. Dans, müzik ve tasarımla öykülerin anlatıldığı dünyanın ünlü bale gösterileri de izleyicilere sunulacak.

İlk Etkinlik Klasik Müzik Konseri…

Sanat Titreşimleri etkinlikleri Klasik Müzik Konseri ile başlayacak. Alanlarında uluslararası birçok etkinlik ve sahnede yer alan Brüksel’den Türk Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ, Yunan Soprano Vassia Alati ve Çellist Natnaia Hoffman’nin yer alacağı konser, 16 Ekim 2019 Çarşamba günü, saat 19.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak. Klasik Müzik Konserine giriş ücretsiz olacak. 

 

 
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