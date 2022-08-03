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Histamin Diyeti Nedir?

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Histamin Diyeti Nedir?

Şikayetçi olduğumuz birçok sağlık sorunumuzun sebebinin bağırsaklardan başladığını artık biliyoruz. Migren /sürekli baş ağrısı, kronik yorgunluk, anksiyete, ödem, şişkinlik, bulantı, baş dönmesi gibi sürekli tekrarlayan şikayetlerin arkasında vücudumuzda biriken histamin yatabiliyor olabilir ve birikmesinin ana sebebi de bağırsak sağlığımızın bozulması.  

 

Histamin bağışıklık sistemi içinde, alerjenlere yanıt olarak salgılanan bir salgı. Görevi bittiğinde DAO enzimi ile yıkılması gerekirken, enzim eksikliği nedeni ile vücutta birikebiliyor. Enzim eksikliğine bağırsak sağlığının bozulması neden olabilirken, genetik de olması mümkün.  

DAO azaltan nedenler; geçirgen bağırsak hastalığı, chron, ülseratif kolon gibi hastalıklar ve alkol. Bunun yanında yüksek histamin içeren beslenme de histamin / enzim oranını bozmaktadır ve şikayetleri arttırmaktadır. Histaminden zengin yiyecekler arasında mayalı alkollü içkiler; bira, şarap vb, mayalı fermente gıdalar; turşu, sirke, kefir vb, işlenmiş et ürünleri; Sucuk, sosis vb, turunçgiller,  kuru meyveler, patlıcan, domates, sayabiliriz. 

 

Histamin salgısını arttıran yiyecekler ise alerjik yiyecekler olarak da bilinen çikolata, domates, çilek, ananas, kabuklu deniz ürünleri, inek sütü, çerezlerdir.  

Histamin intoleransının saptanması için kanda hem histamine hem de DAO enzimine bakmak gerekir. Sonrasında Histaminden fakir bir eleme diyeti uygulanması kişinin şikayetlerini azaltabilir. Şikayetler azaldığında / ortadan kalktığında elenen yiyeceklerin tekrar teker teker beslenmeye dahil edilerek gözlem yapılması gerekir.  

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