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'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları sürüyor

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da kazı çalışmaları devam ediyor.
'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı "Samuha" olan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da 2005 yılında başlatılan kazı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezine 47 kilometre mesafede bulunan Kayalıpınar yerleşim yerinde, 14 yıl önce başlatılan kazılar sürüyor.

Almanya Marburg Philipps Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe başkanlığında yürütülen kazılarda, bugüne kadar Hitit kralları, prensleri ve görevlilerine ait çok sayıda mühür bulundu.

Kazılarda 2014 yılında bulunan çivi yazılı tablet sayesinde Kayalıpınar'ın Hitit kenti "Samuha" olduğu anlaşıldı. Hitit krallarının, ülkeyi yönettiği merkezlerden biri olarak kabul edilen Samuha'daki kazı çalışmalarında çıkarılan eserlerin çoğunluğu Sivas Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayalıpınar'ı ziyaretinde çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunarak, kazı başkanı Karpe'den bilgi aldı.

Bölgede çok önemli Hitit merkezlerinin olduğunu belirten Karpe, "Sivas'ta başka çok önemli Hitit merkezlerinin olduğunu yazılı belgelerden anlıyoruz. Nerede olduğunu da tahmin ediyoruz ama hiç kazılmadı. Burada en az 6 tane tapınak var." ifadelerini kullandı.

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